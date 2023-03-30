بسبب مشهد.. مسلسل رمضاني يفجر موجة غضب في ليبيا

قررت قبائل ورشفانة غرب ليبيا، مقاضاة المسؤولين عن مسلسل رمضاني يبث على قناة "سلام" الفضائية بتهمة الإساءة والتشويه، مطالبين بإيقاف عرضه، وذلك بسبب مشهد اتهمت فيه المدينة بالسرقة.

وحسب تونس كوب التونسي، فيتعلق الأمر بمسلسل "السرايا" الذي بدأ بثه منذ بداية شهر رمضان وعرض في إحدى حلقاته مشاهد تحدّث فيها الممثل فتحي كحلول عن تعرّض أشجار اللوز التي يمتلكها في مدينة ورشفانة إلى السرقة، وهو ما خلّف جدلا واسعا.

في حين لم يتقبّل أهالي مدينة ورشفانة اتهامهم بالسرقة في المسلسل، حيث اعتبر مجلس مشايخ وأعيان وحكماء ورشفانة، في بيان مساء الأربعاء، أن تلك المشاهد تحوي تهكماً على القبيلة التي يشهد الجميع بتاريخها، مطالبين بفتح تحقيق في ما صدر من مخرج المسلسل من عبارات مسيئة، وإغلاق القناة وكذلك إيقاف المسلسل، وسحب الحلقات السابقة التي عرضت منه.