إخطار رسمي.. طلب عاجل من واشنطن لـ روسيا بعد اعتقال الصحفي الأمريكي

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن السفارة الأمريكية في موسكو طلبت من السلطات الروسية إخطارًا رسميًا باعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش.

وكشف باتيل، في إفادة صحفية، أن "السفارة الأمريكية في موسكو طلبت إخطارا رسميا باعتقاله، وروسيا ملزمة بتقديمه كجزء من اتفاقنا القنصلي الثنائي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستسمح للولايات المتحدة بالوصول القنصلي إلى مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المحتجز.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز العلاقات العامة لـ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي احتجزوا إيفان جيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي من مواليد عام 1991، ومعتمد في وزارة الخارجية الروسية ويعمل مراسلا لمكتب صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو، للاشتباه في قيامه بالتجسس.