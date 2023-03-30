عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخطار رسمي.. طلب عاجل من واشنطن لـ روسيا بعد اعتقال الصحفي الأمريكي

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن السفارة الأمريكية في موسكو طلبت من السلطات الروسية إخطارًا رسميًا باعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش.

وكشف باتيل، في إفادة صحفية، أن "السفارة الأمريكية في موسكو طلبت إخطارا رسميا باعتقاله، وروسيا ملزمة بتقديمه كجزء من اتفاقنا القنصلي الثنائي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستسمح للولايات المتحدة بالوصول القنصلي إلى مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المحتجز.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي  ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي.

تورط زيلينسكي.. روسيا تفضح المخطط الأكثر دموية في أوكرانيا

التصعيد يشتعل.. روسيا تعلن مشاركة الغرب بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز العلاقات العامة لـ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي احتجزوا إيفان جيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي من مواليد عام 1991، ومعتمد في وزارة الخارجية الروسية ويعمل مراسلا لمكتب صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو، للاشتباه في قيامه بالتجسس. 

الخارجية الأمريكية روسيا السلطات الروسية السفارة الأمريكية موسكو وول ستريت جورنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

بفائدة من 21% إلى 25%| توقعات بطرح البنوك شهادات جديدة بعد الـ18%

موضوعات متعلقة

ضابط بالجيش الأمريكي: أوكرانيا ستضطر للاستسلام.. وزيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل

سيناريو بديل.. إعلان صادم من أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

تركيا.. تحذير عاجل من زلزال عنيف يهدد 50 منطقة

تورط زيلينسكي.. روسيا تفضح المخطط الأكثر دموية في أوكرانيا

انتهاء الهيمنة.. دول كبري تعلن التخلي عن الدولار الامريكي

التصعيد يشتعل.. روسيا تعلن مشاركة الغرب بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

هزيمة أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الحرب

قوته 6.3 ريختر.. زلزال عنيف يضرب تشيلي

ترشيحاتنا

الكتلة القطبية تسيطر| مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أدعية مستجابة يوم الجمعة في رمضان

مدمر أمريكا.. إعلان صادم من التلفزيون الروسي الحكومي بشأن ترامب

منة فضالي: ياسمين صبري موديل حلوة بس ممثلة ضعيفة ولازم تشتغل على نفسها

متصلة: كيف أتوب من الزنا؟.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بعد قرار الرئيس بإعادته من مالطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان في التجمع حاجة تانية.. موقف طريف لشاب وقت الإفطار| فيديو

سهل وغير مكلف .. طريقة عمل الجلاش الحلو

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

إكس لانس الحلقة 8.. محمد سعد يلقن ويزو علقة

فيديو

أبرز قرارات البنك المركزي اليوم.. فيديو

رواتب تصل لـ 6000 جنيه.. شروط وتفاصيل فرص عمل جديدة.. فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ