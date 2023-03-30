الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من النادي

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول مباراة النادى الاهلى مع الهلال السودانى و مفاجآت كثيرة حول حضور الجماهير للمباراة.

لا صوت يعلو داخل جدران القلعة الحمراء فوق صوت اللقاء المرتقب مع الهلال السوداني، الذي يسعى خلاله الأهلي لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أطلقت مبادرة لجماهير القلعه الحمراء التي ستملأ جنبات ستاد القاهرة، وتشجع وتؤازر فريقها في أوقات المحن، بعنوان "الأهلي محتاجك.. متخليش حد يشتتك، فرصتنا في ايدينا، الرهان دايما عليك"، وذلك من خلال فيديو تم نشره.