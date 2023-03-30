عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من النادي

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول مباراة النادى الاهلى مع الهلال السودانى و مفاجآت كثيرة حول حضور الجماهير للمباراة. 

لا صوت يعلو داخل جدران القلعة الحمراء فوق صوت اللقاء المرتقب مع الهلال السوداني، الذي يسعى خلاله الأهلي لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أطلقت مبادرة لجماهير القلعه الحمراء التي ستملأ جنبات ستاد القاهرة، وتشجع وتؤازر فريقها في أوقات المحن، بعنوان "الأهلي محتاجك.. متخليش حد يشتتك، فرصتنا في ايدينا، الرهان دايما عليك"، وذلك من خلال فيديو تم نشره. 

 

النادي الأهلي الهلال السوداني حضور الجماهير القلعة الحمراء ستاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

تحذير عاجل من روسيا بعد دعوات نشر أسلحة نووية أمريكية في أوكرانيا

مكاسب للذهب واستقرار الدولار.. تأثير رفع سعر الفائدة 2% على المعدن الأصفر والورقة الخضراء

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

ترشيحاتنا

السعودية| أمطار غزيرة على الرياض.. صور

الجيش الروسي يمطر خاركيف الأوكرانية بالصواريخ

هجيبلك حقك من مصطفى شعبان.. أبرز لقطات نسرين أمين مع رامز جلال

أسعار 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصري| صور

بالتعاون مع كليوباترا للتطوير العقاري.. وزيرة التضامن تفتتح مستشفى بهية الشيخ زايد|صور

صلاح عبد الله: أكره برامج المقالب ولا أشارك فيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان في التجمع حاجة تانية.. موقف طريف لشاب وقت الإفطار| فيديو

سهل وغير مكلف .. طريقة عمل الجلاش الحلو

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

إكس لانس الحلقة 8.. محمد سعد يلقن ويزو علقة

فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

القصة الكاملة لـ حريق عبارة الفلبين .. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 31 شخصًا «فيديوجراف»

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من النادي

أبرز قرارات البنك المركزي اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ