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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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3 ظواهر جوية.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الغد.. فيديو

عاصفة
عاصفة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس غدا الجمعة، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

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وأوضح التقرير أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


3 ظواهر جوية غدا الجمعة

 

حذرّ خبراء الهيئة العامة للأرصاد من الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وكذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون مضطربة جدا، مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

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