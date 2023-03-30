تقلبات حادة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية لمدة 6 أيام مقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقسا مائلا للبرودة صباحا، ومائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية وسقوط أمطار

وأشارت الأرصاد، إلى أن الشبورة المائية تظهر في الساعات الأولى من الصباح، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 8:3 درجات مئوية.



درجات الحرارة



في ذات السياق، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن انخفاض الحرارة يعد أمرا طبيعيا في هذا الوقت من العام، لأن فصل الربيع يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وترتفع بشكل كبير في اليوم الواحد والأسبوع الواحد، وهذا ما نشهده خلال هذه الأيام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ البلاد شهدت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة منذ الأمس، وهذا ما يُتوقع أن يستمر على مدار الـ48 ساعة المقبلة، لأن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، «يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي يساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتساعدنا على انخفاض درجات الحرارة، وهناك نشاط للرياح سرعتها ما بين 30 و40 كم على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية، ودائما نشاط الرياح يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض في درجات الحرارة وبرودة الطقس أكثر من القيم التي نتوقعها».

انخفاض آخر في درجات الحرارة



وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن «اليوم الخميس، سنشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة عن الأمس، فقد سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية وستكون 21 درجة مئوية عن الأمس، وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة للدفء الربيعية على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها لأقل من 20 درجة مئوية».

