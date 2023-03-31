سكان منطقة الـ100 فدان يصرخون: مصنع الخرسانة ببدر يعرض صحتنا للإصابة بالأمراض

اشتكى سكان منطقة ال 100 فدان التابعة الى الحى الرابع بمدينة بدر فى محافظة القاهرة ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس” التي يقدمها موقع “ صدى البلد ” من وجود مصنع الخرسانة بالقرب من المنطقة السكنية.

وقال محمود عاطف في شكواه : نحن سكان الامتداد الشرقي إسكان إجتماعي التابع للإعلان العاشر منطقة ال 100 فدان التابعة الى الحى الرابع بمدينة بدر فى محافظة القاهرة ، نشكو من وجود مصنع الخرسانة وهذا ليس المصنع الوحيد مصنع الرخام وأيضا مصنع الجلود وتم تقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى .

وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لم يتم الرد حتى الآن ومازال المصنع يعمل بشكل يومي والمصنع يحتوى على مواد ضارة ، و جارى عملهم بشكل أوسع ولم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى الأن .



وطالب الأهالي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وتجنب حدوث كارثة إنسانية في المنطقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.