برنامج المنبر الثابت في  13 مسجدا بمدن سيناء

أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف في مساجد محافظة شمال سيناء ، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

١٣ مسجدا

وقد أقيم البرنامج في ١٣ مسجدا في مختلف مدن المراكز في محافظة شمال سيناء تحت إشراف مديرية الأوقاف ، مدن خاصة العريش والحسنة والشيخ زويد وبئر العبد.

حيث استكمع جمهور الحضور إلى التفسير لعلمي لبعض الآيات والإجابة على الاستفسارات حول القضايا الفقهية والأمور الحياتية .

حيث تضمنت المساجد، مسجد سعيد بن عامر، ومسجد الرحمن بالحسنة، ومسجد الرفاعي بالعريش، ومسجد الفاروق ببئر العبد، ومسجد النصر بالعريش، ومسجد الكوثر الكبير، ومسجد بالوظة الكبير، ومسجد النور بشارع القاهرة بالعريش، ومسجد المجمع الإسلامي بحي المساعيد، ومسجد الرحمة بالعريش، ومسجد البدور بالعريش، ومسجد القرماني بالعريش، ومسجد المحطة ببئر العبد.

