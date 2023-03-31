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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1370 مواطنا بالمجان بقافلة طبية بدمياط

قافله طبيه
قافله طبيه

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية ابو عدوى مركز كفر سعد 
بمحافظة دمياط،وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

 
وأَضاف، تم توقيع الكشف الطبى على ١٣٧٠ مواطنا، بالإضافة إلى تحويل ٢٠ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات ، بالإضافة إلى إجراء ٢٧١ تحليلا معمليا، و ٤٦ أشعة عادية، و ٣٣ موجات صوتية الى جانب صرف الادويه بالمجان للمرضى المترددين على القافلة.

 
كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق كما تم عقد فصل  لامتحان  محو الاميه وذلك بالتعاون مع الهيئه العامه لتعليم الكبار .

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