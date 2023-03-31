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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس وأمريكا تكشف عن صفقة أسلحة محتملة بين روسيا وكوريا الشمالية

صدى البلد

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%
صحيفة: توجيه اتهامات جنائية لترامب في قضية الممثلة الإباحية
البيت الأبيض: لدينا أدلة على صفقة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية
البنتاجون: 6 جنود أمريكيين تعرضوا لـ"إصابات دماغية" في سوريا
بعد اعتقال صحفي أمريكي في روسيا .. البيت الأبيض يدعو الأمريكيين إلى مغادرة روسيا فورا
"العدل الدولية": واشنطن انتهكت القانون الدولي بتجميد أصول إيرانية
البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى الناتو

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

ونقلت الصحيفة عن البنك قوله إنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن  الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أعلنت صول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إن ستة جنود أمريكيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، مضيفة أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الماضية.

ويرفع ذلك الإعلان حصيلة المصابين في صفوف القوات الأمريكية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي إلى 12 جنديا، وأسفرت الهجمات أيضا عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر.

دوليًا، قالت "القبس" إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، مشيرةً إلى أنه قد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقا قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براج، المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وذكرت "الوطن" أن البيت الأبيض كشف أن الولايات المتحدة لديها "أدلة جديدة" تشير إلى أن روسيا تسعى بنشاط للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية مقابل مساعدات غذائية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن البيت الأبيض، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين بضرورة مغادرة الأراضي الروسية على الفور، وذلك على خلفية اعتقال صحفي أمريكي في روسيا. وعبّر البيت الأبيض عن إدانته بأشد العبارات اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في موسكو، مؤكدا أنه تواصل مع عائلة الصحفي المحتجز بروسيا والحكومة الروسية.

وذكرت "الأنباء" أن محكمة العدل الدولية، قالت إن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بتجميد بعض الأصول الإيرانية، وأمرتها بصرف تعويض مالي، على أن يتم تحديد مبالغ التعويض في مرحلة لاحقة.

وفي الوقت الذي يعتبر ذلك الحكم انتصاراً جزئياً لطهران، كانت الصفعة الموجهة لإيران بقول المحكمة العالمية إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر، وبفارق كبير عن غيره، الذي تطالب إيران باسترداده.

وأفادت "الراي" بأن الجمعية العامة للبرلمان التركي وافقت أمس الخميس على مشروع قانون للمصادقة على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

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