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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك في رمضان.. هل يبطل الصوم؟

مدفع الإمساك
مدفع الإمساك

قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإمساك والإفطار يكونان على موعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب.


وأضاف عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: ما حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك في رمضان؟ أن مدفع الإمساك المشهور في وقتنا، هو مجرد تنبيه وإعلام للناس على اقتراب موعد أذان الفجر.

وأشار إلى أنه بعد مدفع الإمساك يجوز الأكل والشراب، انتظارا لموعد أذان الفجر، وعلى المسلم أن يكون حريص على متابعة وقت الفجر والتوقف قبله حتى لا يستمر في الأكل ويتفاجأ بالأذان.

وأوضح، أن مدفع الإمساك ليس هو الموعد المحدد الذي يتوقف عنده الأكل والشرب، ولكن يستحب للمسلم أن يبدأ في تهيئة نفسه في الانتهاء من الأكل والشرب ويستعد لصلاة الفجر.
 

الأزهر الامساك الافطار موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب

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