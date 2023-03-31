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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دعوى رد المنقولات .. كيفية إثبات حيازة الزوجة الناشز للذهب تجنّبا للحبس

صدى البلد

قائمة المنقولات الزوجية تشمل كافة المنقولات التي اشتراها الزوجان، بما فيها الذهب، ولكن بعض الزوجات تخرج من مسكن الزوجية وتصطحب الذهب معها، ولا تعود ، ثم تقيم  دعوى رد المنقولات الزوجية وتبديدها، وتطالب الزوج برد  الذهب رغم أنه بحوزتها. 

في هذه الحالة أصبح الزوج مطالبا برد كافة المنقولات بما فيها الذهب، ويكون معرضا للحبس، وليس  أمامه سوى إثبات أن الذهب مع الزوجة. 

المحامي المتخصص في محاكم الأسرة إسلام فتحي شرح للأزواج كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة "الناشز".. في نقاط محددة. 

قال " هناك أكثر من طريقة أمام الزوج لإثبات أن الذهب مع الزوجة  .. منها 

1. محضر إثبات حالة مع الشهود.

2. إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الذهب مع الزوجة.

3. إقرار من الزوجة انها قامت باستلام الذهب.

محضر إثبات 

وشرح المحامي النقاط الثلاث، مشيرا إلى أنه على الزوج أولا  في حالة مغادرة الزوجة للمنزل ومعها الذهب،  أن يحرر محضر إثبات حالة أن الزوجة خرجت من مسكن الزوجية والذهب كان بحوزتها، والأفضل الاستعانة  بشهود فى المحضر.

إثبات أمام القاضي 

وقال المحامي إنه في حالة إقامة الزوجة دعوى رد المنقولات الزوجية امام المحكمة.. هنا امام الزوج امرين لاثبات ان الذهب بحوزتها :

اولا  : اذا كان الزوج لم يحرر محضر فهنا يطلب احالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، والمحكمة تستمع للشهود واذا اطمأنت لأقوالهم،  تعفى الزوج من الذهب، أما إذا لم تطمئن المحكمة لاقوال الشهود فتحكم بإلزام الزوج برد الذهب.

 

رابعا.. ما الحل اذا كان الذهب مع الزوج؟ 

• اكد المحامي اسلام فتحي ان الوضع مختلف لأنه اذا كان الذهب مع الزوج وكانت هناك قائمة  منقولات، فالزوجة تطالب به مباشرة من المحكمة .. وهنا سوف يكون الزوج  ملزما برد الذهب.

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