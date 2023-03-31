بعد تضررها من الزلزال.. أردوغان يضع حجر الأساس للإسكان في غازي عنتاب

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إلى مدينة غازي عنتاب أكثر المدن تضرراً من الزلزال 6 فبراير المدمر لحضور حفل وضع حجر الأساس للإسكان.



وبدأت عملية بناء 61 ألفاً و 726 منزلاً في 11 محافظة متضررة من الزلزال. في هذا السياق ، سيتم بناء 7 آلاف 87 مسكن ومنزل قروي في غازي عنتاب و 649 مسكن ومنزل قروي في كيليس، بحسب موقع "تي أر تي" التركي.

سيقام حفل وضع حجر الأساس للمساكن في منطقة نورداجي في غازي عنتاب بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعد المراسم ، سيقيم أردوغان إفطاراً مع ضحايا الزلزال.

وسيتم بناء إجمالي 650 ألف مسكن ومنزل في القرية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان ، في خطابه "حفل وضع حجر الأساس للمنازل المتضررة من الزلزال في أديامان ، وفقًا للتخطيط ، سيتم بناء إجمالي 650 ألف مسكن في منطقة الزلزال و 319 ألف مسكن ومنازل قروي.

وقال أردوغان إن عدد المنازل التي سيتم بناءها في أديامان سيصل إلى ما يقرب من 50 ألفًا وسيصل عدد منازل القرية إلى 23 ألفًا و 640 ، سواء في مراكز المدن أو المناطق أو في القرى ، لن ننتصر على أي منها. إخواننا من أديامان الذين دمرت منازلهم أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.

وأكد أن حكومته تعمل بالتأكيد على بناء منازل قوية يعيش فيه بأمان.

وأضاف أنه سيجعل المناطق أخرى آمنة من خلال مشاريع التحول الحضري.