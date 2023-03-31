البحرين.. فرص وصول فيروس ماربورغ إلى المملكة منخفضة

أكدت وزارة الصحة البحرينية أن فرص وصول فيروس ماربورغ إلى مملكة منخفضة لعدم وجود خطوط طيران مباشرة مع جمهوريتي تنزانيا الاتحادية وغينيا الاستوائية.

وذكرت الوزارة البحرينية - حسب صحيفة البلاد البحرينية - أنها على تنسيق دائم مع منظمة الصحة العالمية والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لرصد الأحداث المتعلقة بالأمراض السارية لإعداد خطط التأهب والاستجابة والتي تشمل توفير الاستعدادات اللوجستية والعمل على تسخير كافة الطاقات والإمكانيات والمعدات والأجهزة الطبية والمخبرية اللازمة، وتحديد عدد من البروتوكولات للتعامل والتي تتعلق بالوقاية والعزل والعلاج، علاوة على تكثيف عمليات الرصد والتقصي الوبائي.

وتعهدت وزارة الصحة بموافاة المجتمع بأحدث المستجدات بشأن مثل هذه الفيروسات من خلال مختلف وسائل الإعلام الرسمية، وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام وفيس بوك: mohbahrain، تويتر: moh_bahrain)، وعبر المنصة الرسمية للمستجدات الصحية في مملكة البحرين Healthalert.gov.bh.

وناشدت الوزارة الجميع بضرورة استيقاء المعلومات من الجهات الرسمية.