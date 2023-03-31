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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغلي من طائرة خاصة.. ساعة مرصعة بالألماس النادر وثمنها 20 مليون دولار

ساعة
ساعة

بثت فضائية سكاي نيوز تقرير فيديو عن "ساعة أغلى من طائرة خاصة" حيث تعرض الساعة في معرض"وتش أند وندورز" بسويسرا، فهي ساعة مزينة بـ425 الماسة صفراء نادرة.

عرض التقرير ثمن الساعة الفخمة التى تقدربـ20 مليون دولار، وهو الثمن الذى يفوق سعر فيلا أو طائرة صغيرة خاصة، حيث تحمل هذة الساعة توقيع العلامة الفاخرة "تشيكب أنكوب".

وأشار التقرير إلى أنه تم تقديمها في معرض "وتشز أند وندرز" الذي يقام حاليا في جنيف سويسرا.

وأضاف التقرير أنه تم الاستغراق قي البحث عن الماسات الصفراء العالية الجودة الي 3 سنوات ونصف، حيث تم ترصيع هذة الساعة بمجموعة اخري من الالماس التي تزن 880 قيراطا ، كما ان هذة الساعة مزينة أيضا بمجموعة من "الألماس الأخضر" الذي يطلق عليه"صورة".

وطبقا لمتحدث بأسم الشركة المصنعة للساعة: أكد ان الألماس الأخضر المستخدم في صناعة الساعة نادرا جدا.

 

ساعة طائرة فضائية سكاي نيوز ساعة أغلى من طائرة خاصة وتش أند وندورز 20 مليون دولار الألماس الأخضر

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