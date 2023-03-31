تامر أمين : المفروض آخد جايزة نوبل على الفيديو دا

كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة تصريحاته حول أن هناك «مجلس إدارة للعالم» يتحكم في النيازك والزلازل وتسونامي.

وأضاف تامر أمين خلال حواره، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "النهار والمحور"، :"تصريحاتي كانت عام ٢٠١٢، أي منذ ١٠ سنوات تقريبا، ووقت هذه التصريحات اتهمني البعض بالمجنون وأني مختل عقليًا ، ولكن اليوم في ٢٠٢٣، أقول بقى لو فيه إنصاف آخد جائزة نوبل على هذا الفيديو، فالعلماء هم من يحركون النيازك، حصل قبل كدا وبيحصل، وشاهدوا القنوات البحثية العلمية في أوروبا وأمريكا".



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

https://fb.watch/jCPZrOFZ4d/?mibextid=qC1gEa