العلم وصل لمرحلة مدمرة.. تامر أمين: هناك من يلعب بالقشرة الأرضية

رد الإعلامي تامر أمين، على سؤال "هل أنت مؤمن بالكائنات الفضائية؟"، قائلا، "انا مؤمن بأن العلم الآن بعيد عن الحروب العسكرية المواجهة، وفيه ناس قادرة تعمل زلازل باللعب في القشرة الأرضية، وكورنا ليست مجرد فيروس، بل حرب حقيقية، وكل ما قلته واقع ".

وأضاف تامر أمين خلال حواره، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "النهار والمحور"، أن العلم وصل لمرحلة مدمرة والقادم أسوا.



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

https://fb.watch/jCPZrOFZ4d/?mibextid=qC1gEa