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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رامز جلال يكشف حقيقة توقيع إمام عاشور لـ الأهلي في رامز نيفد إند |فيديو جراف

إمام عاشور
إمام عاشور

علق امام عاشور لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق على حقيقة انتقاله إلى النادي الأهلي .

 

رامز جلال: أمير توفيق خلص الصفقة.. وإمام عاشور ضاحكا: ما أعرفشي

أمير توفيق يحصل على توقيع إمام عاشور

 

وقال إمام عاشور في حلقته مع رامز جلال في برنامج رامز نيفر اند عندما سأله رامز قائلا :" أنا سمعت إن أمير توفيق خلص "، ليرد عليه إمام عاشور ضاحكا :" ماعرفش ".

وكانت بعض التقارير تشير إلى أن لاعبي نادي الزمالك قد تم توقيع عليهم عقوبات، بسبب السهر قبل هذه المباراة، بسبب تناول "رنجة وفسيخ" قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط، الأمر الذي أغضب قطاع كبير من جماهير نادي الزمالك.


ولمتابعة المزيد حول أهم تصريحات إمام عاشور مع رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند ..تابع الفيديو جراف التالي:

امام عاشور النادي الأهلي الزمالك امير توفيق رامز جلال

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