مسلسل ضرب نار الحلقة 9 .. مواجهة حامية بين ياسمين والعوضي بسبب مسدس

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الأحداث المثيرة.

ووجدت ياسمين عبد العزيز " مهره" أثناء تنظيف غرفتها ؛ أموالا كثيرة ومسدسا ليدخل الشك تفكيرها حول عمل جابر الكوماندا "أحمد العوضي" .

ويكتشف جابر الكوماندا انه يعمل في الادوية منتهية الصلاحية مع سامي ولكنه يقرر تركه وعدم العمل معه مرة اخرى.

فيما تواجه ياسمين عبد العزيز زوجها حول مصدر المال الكثير ليخبرها العوضي ان هذه اموال عمله وان لم يتاجر في اي شئ ممنوع.



ضرب نار . موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.