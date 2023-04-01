السعودية.. 1.5 مليون شخص أدوا صلاة ثاني جمعة من رمضان بالمسجد الحرام

أدى حوالي مليون ونصف المليون مصلٍ صلاة الجمعة أمس، في أجواء إيمانية تعبدية آمنة وصحية ولم تشهد أروقة وساحات الحرم أي اختناقات وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها رئاسة الحرمين السعودية وانسيابية عالية في إدارة الحشود المليونية من المصلين.

في الوقت ذاته، كشف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لثاني جمعة من شهر رمضان المبارك، ووفق السيناريوهات والخطط المرسومة من جميع الوكالات التي استعدت بشكل كامل بالقوى البشرية لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وحقق التنظيم الدقيق لإدارة التفويج والحشود برئاسة الحرمين بالتنسيق مع المنظومة الأمنية، نجاحًا كبيرًا للخطة التشغيلية، رغم كثافة المصلين الذين تدفقوا بأعداد كبيرة منذ فجر اليوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وامتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام وبدرومه وسطوحه وساحاته بالمصلين الذين توافدوا إليه منذ الصباح الباكر، وامتدت صفوف المصلين إلى الطرق والساحات والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام وفق أعلى معايير الجودة الخدمية العالمية، وتعمل على توفير بيئة تعبدية توفر أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وخدمات التطهير والتعقيم والتنظيف على مدار الساعة، وفقًا لقناة "العربية".

لا مخالفات

وقال الرئيس العام إنه لم يتم رصد أي اختناقات وكانت هناك انسيابية كبيرة لتدفق الحشود من جميع الأبواب مما أدى لتخفيف الازدحام في الطابق السفلي في المسجد الحرام وفق حوكمة وقياس الأثر وبخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقاً لضمان سلامتهم ووصولهم إلى وجهاتهم بيسر وسهولة.

وأضاف أن ذلك جاء "مع ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام، بما يسهم في نجاح إدارة الحشود الكبيرة وفق أعلى مستويات السلاسة والأمان وفق الخطط الموضوعة والسيناريوهات الميدانية لضمان انسيابية دخول وخروج القاصدين بهدوء وبلا اختناقات، بمتابعة ميدانية، وتم رفع الطاقة البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن".

ورُفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام مروراً بالمطاف ومصلى الركعتين والمسعى، وحتى ينتهي ضيوف الرحمن من أداء جميع مناسكهم.

وتم تجهيز المسجد الحرام والمسجد النبوي أمام المصلين، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، وسط حشد كبير للجهود من القائمين على رئاسة شؤون الحرمين على مستوى توفير الخدمات للمصلين والمعتمرين.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، مستخدمة المطهرات والمعقمات والمعطرات، لاستقبال المصلين خلال صلاة الجمعة.

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمات متكاملة في استقبال الأعداد المليونية، كما جُهزت كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وفق منظومة عمل تكاملية بين كافة الوكالات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام.