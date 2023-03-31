السعودية .. المصلون يؤدون الصلاة في سطح التوسعة الثالثة لأول مرة | شاهد

أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام مساء أمس الخميس، لأول مرة في سطح التوسعة السعودية الثالثة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الوكيل المساعد لوكيل الرئيس العام للتوسعة الشمالية للشؤون الإدارية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي لـ"سنان الرئاسة" إنه تمت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بأكثر من 12 مصلى مزودة بكامل الخدمات من السجاد وحافظات ماء زمزم ومشربيات، وقد تم تشغيل السلالم الكهربائية لتصعيد المصلين لسطح التوسعة.

وتابع "هذه أول مرة يستخدم سطح التوسعة السعودية الثالثة بطاقة تعبئة تقدر بـ12 مصلى وهي مجهزة بالكامل لاستقبال المصلين".

وأضاف المسعودي: "للراغبين بالاستفادة من سطح التوسعة الثالثة استخدام باب 123 وباب 165، وذلك باستخدام السلالم الكهربائية لوصولهم إلى السطح"

منظومة خدمية

وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة التوسعة الشمالية 120 مصلى بالتوسعة السعودية الجديدة للمسجد الحرام مجهزة بمنظومة من الخدمات الميدانية والخطط المنهجية والمعدات الآلية والكوادر البشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تخصيص عدد من الأبواب للدخول والخروج لخدمة كل المحاور المؤدية للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

وقال المسعودي: مع توافد المصلين بشكل كبير في شهر رمضان المبارك حرصت الوكالة على جودة الخدمات منذ وصول القاصدين للساحات حتى دخولهم من الأبواب الرئيسة أو الفرعية للمبنى، وذلك بالتنسيق مع الوكالات المختصة بالرئاسة والجهات ذات العلاقة بالتوسعة لتشغيل السلالم الكهربائية في جميع المساحات المتاحة بعدد 362 سلما كهربائيا، والاستفادة من 26 مصعدا كهربائيا، وتشغيل المشربيات بعدد 675 مشربية، وتجهيز 4800 دورة مياه".

وتابع أن "منها 72 دورة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جرى التأكد من جودة منظومة التكييف والإضاءة وسلامة الصوت، إضافة إلى تزويد جميع المصليات بالسجاد بعدد 22 ألف سجادة، وتأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يفوق 12 ألف حافظة في أوقات الذروة.