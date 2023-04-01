من جديد.. خالد الغندور يثير الجدل بسبب شيكابالا ومحمد صلاح

شهدت حلقة امس من برنامج «VIP» مع أميرة بدر على شاشة «هي»، تواجد الإعلامي الرياضي الكابتن خالد الغندور .



وكتبت الإعلامية أميرة بدر عبر حسابها علي فيسبوك فى تصريحات لنجم الزمالك السابق " تصريح الموسم لخالد الغندور💣🧨 : شيكابالا أعلى من محمد صلاح"



حقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، امس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.



الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبح فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويأتي فى المقدمة، الترجى التونسى برصيد 10 نقاط.

