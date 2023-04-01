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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا زعلت.. خالد الغندور يخرج عن صمته ويهاجم رامز جلال

رامز والغندور
رامز والغندور

حلّ الإعلامي الرياضي الكابتن خالد الغندور امس الجمعة ضيفًا علي برنامج  "VIP" مع المذيعة أميرة بدر على شاشة "هي"

وكتبت الإعلامية اميرة بدر عبر حسابها علي فيسبوك فى تصريحات لنجم الزمالك السابق " خالد الغندور يخرج عن صمته ويهاجم رامز جلال بسبب حلقة محمد فؤاد : أنا زعلت عشانه بس هو حر.. ونجاح رامز جلال عشان بيتعرض على الفطار غير كده هيفشل ولازم يطور من نفسه شوية ويعمل فكرة جديدة"


حقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، امس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.


الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبح فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويأتي فى المقدمة، الترجى التونسى برصيد 10 نقاط. 
 

خالد الغندور رامز جلال نجم الزمالك الإعلامي الرياضي أميرة بدر

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