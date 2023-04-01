عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن

واشنطن تعلن مصادرة
واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية، التي ضبطتها البحرية الأمريكية.

ووفقا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية أمس، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، فإنها قدمت شكوى مصادرة ضد واحدة من أكبر عمليات مصادرة الحكومة لشحنات الأسلحة من إيران، مؤكدة أنها كانت متجهة إلى اليمن.

وحسب البيان فإن الشحنة التي تم "إحباط تهريبها من قبل البحرية الأمريكية، كانت متوجهة من الحرس الثوري الإيراني (IRGC) للجماعات المتشددة في اليمن"، لافتا إلى أنها تشتمل على "أكثر من مليون طلقة ذخيرة، وآلاف من فتائل القرب للقذائف الصاروخية، والآلاف من مواد الوقود الدافع للقذائف الصاروخية".

من جهته أكد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند أن "وزارة العدل ستتعامل بلا هوادة في محاسبة أولئك الذين يخالفون قوانيننا ويهددون أمننا القومي"، فيما أبدى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو ن سعادته بهذه العملية قائلا: "أنا فخور للغاية بالدور التحقيقي الحاسم الذي تلعبه تحقيقات الأمن الداخلي جنبًا إلى جنب مع شركائنا في إنفاذ القانون ووزارة الدفاع في جهد تعاوني شامل للحكومة".

وكانت البحرية الأمريكية قد أكدت إن قواتها اعترضت في الأول من ديسمبر الماضي سفينة صيد بصدد تهريب أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة ومتفجرات ومواد دافعة للصواريخ في خليج عُمان على امتداد المسار البحري من إيران إلى اليمن.

وقالت إن قواتها عثرت على "أكثر من مليون طلقة عيار 7.62 مليمتر و25 ألف طلقة عيار 12.7 وقرابة 7 آلاف رأس صاروخي ينفجر عند الاقتراب من الهدف وأكثر من 2100 كيلوغرام من الطلقات الدافعة المستخدمة لإطلاق القذائف الصاروخية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

ترشيحاتنا

الضرائب: استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات حتى مساء الأحد 2 أبريل

3 ساعات ونصف مدة الصوم بقرية خليجية.. تعرف عليها

ليفربول يتحدى مانشستر سيتي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن

الصحف البحرينية : محاكمة ترامب الثلاثاء وفيروس ماربورغ القاتل يهدد العالم وموسكو تشيد بسياسة المنامة

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.. أمين الإفتاء يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

فى عيد ميلاد قصي خولي.. أعلن زواجه بشكل مفاجىء والخلافات وصلت للتواصل الاجتماعي

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

فيديو

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ