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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 مباريات قوية في الجولة الـ 6 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "5 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

وستبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الاسر الأولى بالرعاية بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية يستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بجانب السلع التموينية التي تصرف لما يقارب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 

ومن المقرر أن يشهد اليوم السبت استئناف الدورة الثانية من الدبلومة الأفريقية a بعد أسبوعين من التطبيقات العملية من المشاركين في أنديتهم وكتابة تقارير وتنفيذ 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها على نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة وتدخل ضمن تقييم المدربين وتستمر حتى الثامن من إبريل.
 

وسيكون عشاق الكرة الأفريقية مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب بترو أتليتكو الأنجولي ضد فيتا كلوب الكونجولي، ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني، وصن داونز ضد القطن الكاميروني، وسيلعب الوداد المغربي ضد شبيبة القبائل الجزائري، كما يلعب الترجي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري.
 

دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

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5 مباريات قوية في الجولة الـ 6 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

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