رؤساء أمريكيون أقاموا علاقات بلا زواج.. وإيفانكا ترمب تتألم لوضع والدها |فيديو

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن "اول تعليق من إيفانكا وجاريد كوشنر على توجيه اتهامات للرئيس السابق"، حيث علقت ابنه الرئيس الاميركي السابق "إيفانكا ترمب" وتشارك ما تشعر به من خلال حسابها على "أنستجرام".

ورصد التقرير أنها قائلة" أحب والدي وبلدي وأتألم لكليهما"، معبرة أيضا عن تقديرها لكل من يدعم والدها، حيث أكد زوجها جاريد كوشنر، أن لائحة الأتهامات مثيرة للقلق وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن ترمب هو الذي يواجه تهم تحريض لأحداث الكابيتول وترويج نتائج انتخابات في ولاية جورجيا.

وأشارت العربية انه تم أخفاء وثائق سرية بمنزله بعد انتهاء فترة ولايته وعلاقته مع "الممثلة الإباحية" ستورمي دانييلز، الذي دفع لها أمولا ل “عدم إفشاء العلاقة”.

واضاف التقرير أن ترمب لم يكن "أول متهم" في البيت الأبيض، إذ سبقه كثيرون طالتهم اتهامات ك "سوء السلوك الجنسي" وإقامة علاقة غرامية وإنجاب أطفال بلا زواج

رؤساء سبق لهم الأتهامات بسوء السلوك الجنسي

وعدد تقرير العربية الرؤساء السابقون اللذين طالتهم اتهامات وإقامة علاقات غرامية منهم " جورج واشنطن وجون تايلر وتوماس جيفرسون، ووليام هنري هاريسون انجبوا اطفالا من خادمات،

أندرو جاكسون تزوج بثانية دون طلاقه من الأولى وايضا غروفر كليفلاند واجه تهمة الاغتصاب، وارن هاردينغ وجيمس غارفيلد أقاما علاقات خارج إطار الزواج، فرانكلين روزفلت اقام علاقة مع سكرتيرة زوجته، دوايت أيزنهاور قام بعلاقة طويلة مع سائقته، وايضا جون إف كينيدي أقام علاقة مع مارلين مونرو.