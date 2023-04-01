عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رؤساء أمريكيون أقاموا علاقات بلا زواج.. وإيفانكا ترمب تتألم لوضع والدها |فيديو

ترمب
ترمب

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن "اول تعليق من إيفانكا وجاريد كوشنر على توجيه اتهامات للرئيس السابق"، حيث علقت ابنه الرئيس الاميركي السابق "إيفانكا ترمب" وتشارك ما تشعر به من خلال حسابها على "أنستجرام".

ورصد التقرير أنها قائلة" أحب والدي وبلدي وأتألم لكليهما"، معبرة أيضا عن تقديرها لكل من يدعم والدها، حيث أكد زوجها جاريد كوشنر، أن لائحة الأتهامات مثيرة للقلق وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن ترمب هو الذي يواجه تهم تحريض لأحداث الكابيتول وترويج نتائج انتخابات في ولاية جورجيا.

وأشارت العربية انه تم أخفاء وثائق سرية بمنزله بعد انتهاء فترة ولايته وعلاقته مع "الممثلة الإباحية" ستورمي دانييلز، الذي دفع لها أمولا ل “عدم إفشاء العلاقة”.                

واضاف التقرير أن ترمب لم يكن "أول متهم" في البيت الأبيض، إذ سبقه كثيرون طالتهم اتهامات ك "سوء السلوك الجنسي" وإقامة علاقة غرامية وإنجاب أطفال بلا زواج

رؤساء سبق لهم الأتهامات بسوء السلوك الجنسي

وعدد تقرير العربية الرؤساء السابقون اللذين طالتهم اتهامات وإقامة علاقات غرامية منهم " جورج واشنطن وجون تايلر وتوماس جيفرسون، ووليام هنري هاريسون انجبوا اطفالا من خادمات، 
أندرو جاكسون تزوج بثانية دون طلاقه من الأولى وايضا غروفر كليفلاند واجه تهمة الاغتصاب، وارن هاردينغ وجيمس غارفيلد أقاما علاقات خارج إطار الزواج، فرانكلين روزفلت اقام علاقة مع سكرتيرة زوجته، دوايت أيزنهاور قام بعلاقة طويلة مع سائقته،  وايضا جون إف كينيدي أقام علاقة مع مارلين مونرو.

 

 

الرئيس الأميركي ترمب إيفانكا العربية البيت الأبيض علاقة غرامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حقيقة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

ترشيحاتنا

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: زيلينسكي يعرض بلاده للخطر

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك مانشستر سيتي

الإمام الأكبر يوجِّه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر إلى 5000 يوميا

مساحات واسعة على الحدود مع ليبيا.. حقيقة اكتشاف حقل نفطي جديد في تونس

ممسكا بالمصحف.. وصول المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته لمحكمة الإسكندرية

ذروة الارتفاع في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة تثير الجدل.. رقم خيالي

كذبة أبريل.. الأبراج الأكثر كذبا| تعرف عليها

7 قتلى وعشرات المفقودين.. العواصف المدمرة تضرب أركنساس وإلينوي.. صور

فيديو

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. فنانة شهيرة تروى تفاصيل إصابتها بمرض نادر

برشلونة ولا الريال.. تعرف على قبلة محمد صلاح القادمة| فيديوجراف

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ