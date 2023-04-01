عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل يسمح بتغيير الغرض المخصص له الإئتمان البنكي ؟.. القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

التسهيلات الإئتمانية ..يسعى الكثير من المواطنين إلى الحصول علي إئتمانات بنكية لتلبية أغراضهم المختلفة سواء كان ذلك رغبة في الاستثمار أو لمجرد تلبية الاحتياجات الاستهلاكية من شراء سلع ومنتجات وغيرها، ولهذا حدد قانون البنك المركزى آلية منح التسهيلات الإئتمانية وشروط الحصول عليه.

ونصت المادة (100) على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب .

ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها،وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .

 

شروط منح الإئتمان البنكي

 

واشترطت المادة (101) لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية ، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .

20 % شهادات .. رئيس موازنة النواب يكشف خطة البنوك لتحفيز المواطنين

بـ50 مليون دولار.. البنك التجاري الدولي وFMO يوقعان اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .

ولفتت المادة (102) إلي إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥ ، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات ، وسند ملكيتها ، وقيمتها .

وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم .

وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

 

حظر استخدام التمويل في غير أغراضه 

 

ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .

ضمانات الائتمان البنك المركزي التسهيلات الإئتمانية شروط منح الإئتمان البنكي تمويل البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حقيقة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

موضوعات متعلقة

السوق بيقولك| الذهب يصل إلى 2200 جنيه.. وهذا سعر الدولار والعملات في البنوك

بنك ناصر يطرح شهادتين بأعلى فائدة في السوق.. قطاع الائتمان يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: زيلينسكي يعرض بلاده للخطر

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك مانشستر سيتي

الإمام الأكبر يوجِّه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر إلى 5000 يوميا

مساحات واسعة على الحدود مع ليبيا.. حقيقة اكتشاف حقل نفطي جديد في تونس

ممسكا بالمصحف.. وصول المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته لمحكمة الإسكندرية

ذروة الارتفاع في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة تثير الجدل.. رقم خيالي

كذبة أبريل.. الأبراج الأكثر كذبا| تعرف عليها

7 قتلى وعشرات المفقودين.. العواصف المدمرة تضرب أركنساس وإلينوي.. صور

فيديو

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. فنانة شهيرة تروى تفاصيل إصابتها بمرض نادر

برشلونة ولا الريال.. تعرف على قبلة محمد صلاح القادمة| فيديوجراف

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ