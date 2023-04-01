لطفي لبيب: أصبت بجلطة بالمخ لكن مش متعطل.. وخلصت تمثيل وبكتب ومستمتع بالكتابة|فيديو

تحدّث الفنان لطفي لبيب عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وقال إنه كان في الكتيبة 26 وكتب عنها فيلماً وطبعه وفي الأسواق ثلاث طبعات وفي انتظار الطبعة الرابعة وأنه يُباع بشكل جيد.

وتابع لطفي لبيب خلال لقائه في "برنامج أنا والقناع"، تقديم "الإعلامية منى عبد الوهاب"، على "شاشة الحياة"، أن حرب أكتوبر حدث لا يمكن أن يتنسى بأي حال من الأحوال وسايب جوايا صمود وقوة وعزيمة وإرادة كل هذه الأشياء استمرت معي خلال الـ 50 عاما التي مرت حتى هذه اللحظة.

إصابته بجلطة في المخ

واختتم لطفي لبيب أنه قد أصيب بجلطة في المخ قائلا: “معطلاني شوية لكن أنا مش متعطل أهو وخلصت تمثيل وقاعد بكتب ومستمتع بالكتابة”.