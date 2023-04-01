عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب: أصبت بجلطة بالمخ لكن مش متعطل.. وخلصت تمثيل وبكتب ومستمتع بالكتابة|فيديو

لطفي لبيب
لطفي لبيب

تحدّث الفنان لطفي لبيب عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وقال إنه كان في الكتيبة 26 وكتب عنها فيلماً وطبعه وفي الأسواق ثلاث طبعات وفي انتظار الطبعة الرابعة وأنه يُباع بشكل جيد.

وتابع  لطفي لبيب خلال لقائه في "برنامج أنا والقناع"، تقديم "الإعلامية منى عبد الوهاب"، على "شاشة الحياة"، أن حرب أكتوبر حدث لا يمكن أن يتنسى بأي حال من الأحوال وسايب جوايا صمود وقوة وعزيمة وإرادة كل هذه الأشياء استمرت معي خلال الـ 50 عاما التي مرت حتى هذه اللحظة.

 

إصابته بجلطة في المخ

 

 واختتم لطفي لبيب أنه قد أصيب بجلطة في المخ  قائلا: “معطلاني شوية لكن أنا مش متعطل أهو وخلصت تمثيل وقاعد بكتب ومستمتع بالكتابة”.

لطفي لبيب حرب اكتوبر كتيبة 26 برنامج أنا والقناع الإعلامية منى عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

فضيحة في شركة اتصالات شهيرة.. مدير سرق الأموال بمساعدة مسئول حكومي بالضرائب

شكلك نبيه .. الرئيس يوجه بمحو أمية جندي قبل انتهاء الخدمة |فيديو

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

ترشيحاتنا

الخروب ممنوع فى 3 حالات.. تعرف عليها

تشيلسي يخسر بثنائية أمام أستون فيلا ويصعب موقفه في الدوري الإنجليزي

تركيا تعلن عن دخول المرحلة الثانية من مواجهة أثار الزلزال المدمر

هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ الإفتاء تحسم الجدل

بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو ألمانيا برباعية في شباك دورتموند

تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع على الفطار؟

مفاجأة .. دراسة تكشف معلومة غريبة عن مرض الزهايمر

طريقة عمل كنافة عش البلبل بمذاق لا يقاوم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

فيديو

يروي قصته مع راقصة أرجنتينية.. تامر أمين خلال حوار ناري في العرافة|فيديوجراف

جلسة جمعتهما.. مصطفى كامل يكشف مفاجأة حول منع ويجز من الغناء

فؤش وأنا زعلانين من رامز جلال .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل مقلبه قبل العرض

قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني.. تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ