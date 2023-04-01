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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن أوراق التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التجارة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تفتح جامعة حلوان غدًا، باب الترشح لوظيفة عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وذلك لشغر منصب العميد بها، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم الأحد 9 أبريل المقبل.

التقدم لشغر منصب عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان

وأوضحت الجامعة أنه على الراغبين في  التقدم لشغر منصب عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان فعلية ان يتقدم بإوراقه غدآ حيث يتم فتح باب الترشح علي العمادة بداية من يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وحتي يوم أغلاق باب الترشح والذي سوف يكون يوم الاحد الموافق أبريل 2023.

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المستندات المطلوبة للترشح لوظيفة عميد تجارة حلوان

واشارات جامعة حلوان، علي إن الملفات التي يتقدم بها المرشح لا تسترد وهي تخص اللجنة فقط لا غير، وأن المستندات المطلوبة للترشح لوظيفة عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان كالتالي: 

  1. طلب ترشح موضحا به الاسم الرباعي،الوظيفة الحالية ،العنوان ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.
  2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  3. السيرة الذاتية مدعمة بصور من المستندات .
  4. صورة بيان الحالة الوظيفية حديث معتمد من الإدارة العامة لشئون هيئات التدريس بإدارة الجامعة
  5. خطة العمل الخاصة بالمتقدم، موضحا بها مقترحات التنمية والتطوير.
  6. عرض تقدمي ( Presentation) موضحا با هذه الخطة ومنسوخا على فلاشة .

وملف به المستندات التالية :
• عدد (٦) أصل بيان الحالة الوظيفية حديث معتمد من الإدارة العامة لشئون هيئات التدريس بإدارة الجامعة + ٤ صور من بيان الحالة.

• عدد (٢) صورة شخصية حديثة 4*6.

• عدد (١) CV بالغة العربية .

• ٦ صور من بطاقة الرقم القومى سارية .

الجدول الزمنى الخاص بالترشح لاختيار عميد كلية التجارة و إدارة الاعمال جامعة حلوان 

والفت جامعة حلوان علي أنه سوف يتم إعلان أسماء القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الاثنين الموافق: ١٠ أبريل 2023، علي أن يتم البدء في تقديم الطعون  أيام : الثلاثاء - الاربعاء 11 أبريل وحتي 12 أبريل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وسوف يبدأ البت في الطعون والإعلان عن الأسماء النهائية للمتقدمين بالكلية يوم الأحد 16 أبريل.

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