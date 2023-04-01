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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عميد دراسات كفر الشيخ يتناول الإفطار وسط طالبات الأزهر .. شاهد

صدى البلد

تناول الدكتور زكي صبري عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، يرافقة الدكتور ثروت حسين سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماهر فؤاد الجبالي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وجبة الإفطار وسط طالبات الكلية بالمدينة الجامعية للطالبات. 

عبر عميد الكلية  عن سعادته وهو يتناول الإفطار مع بناته الطالبات من مختلف المحافظات. 

أوضح عميد الكلية أنه حرص على تناول الإفطار مع الطالبات تأكيدا على امتداد رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا.

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