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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت أمر

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد شاب فلسيطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد رائد نايف برادعية (23 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب الشاب برادعية، الذي كان يقود مركبته قرب بلدة بيت أمر، وأصابوه بجروح حرجة وتركوه ينزف ومنعوا مركبات الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان، إلى أن ارتقى شهيدا.

أشارت المصادر إلى أن الشهيد برادعية من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وزعمت سلطات الاحتلال أن ثلاثة من جنودها أصيبوا بجروح، اثنين منهم بحالة خطيرة، في عملية دعس نفذها فلسطيني قرب مفترق التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" المقام على أراضي فلسطينية جنوب بيت لحم.

وبارتقاء الشاب برادعية، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري إلى 92 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من قرية حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

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