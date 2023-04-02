عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يصلي عليك 70 ألف ملك.. داعية يكشف عن عبادة يحبها الله ورسوله

صدى البلد

كشف الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف أن هناك عبادة أهم عند الله عز وجل في المنزلة من الصلاة ، لافتا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ( ما من مسلم يعود مسلما أي" يزوره " غدوة أي في الصباح ، إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، ومن عاد مسلما عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وكان له فريقي الجنة  ) .  

وأضاف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يريد من هذا الحديث هي زيارة المريض لانها تعتبر من باب جبر الخاطر ، مؤكدا ان من السنة عدم أخذ أي شيء عند الذهاب للمريض ، فيكفي خلال الزيارة الدعاء له بالشفاء العاجل ، وتشجيعه بالكلمات على مواجهة المرض وبث روح التفاؤل لأن المريض بطبيعة الحال يصاب بالإحباط والاستسلام .

وأوضح الداعية الإسلامي أن الدليل على أهمية ومنزلة جابر الخواطر ، وأنها قبل الصلاة في المنزلة ، وذلك في سورة الماعون ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) ، الحض على طعام المسكين المقصود بها الذي لا يستطيع إطعام المسكين ولكنه يرشد المقتدر ويخبره بمكانه فهنا انت جبرت بخاطره بمجرد إخبار الغني عليه ، وكذلك دع اليتيم المقصود بها دفعه بشدة وعدم اللين معه ، وهنا المقصود بها عدم جبر خاطره ، وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح فضل واهكية جبر خاطر اليتيم والمسكين ، ثم أتى بعدهما الصلاة.

كذبة أبريل.. هل الكذب يفسد الصيام أم ينقص الثواب ؟

هل النظر إلى النساء يبطل الصيام أم ينقص الثواب؟ أزهري يرد

 

فضل قضاء الحوائج 

قال الداعية الاسلامي محمد رضا عبد العزيز، إن أهل الفضل هم أهل المعروف وهم من يقيمون بقضاء حوائح الناس، وهم من يداومون على طاعات الله عزوجل.

وأكد الشيخ محمد خلال برنامج "اما بعد" المذاع علي فضائية "صدي البلد"  أن من يقمون بقضاء حوائج الناس هم" أهل الفضل" وهم من يقومون على طاعة الله سبحانه وتعالي، لانه حينما يتعدى عمل الخير والنفع للغير، فهذا ثوابه أكبر وأفضل عن الله سبحانه وتعالي.

وأستشهد،  بقول النبي صلي الله علية وسلم" الا ادلكم على شيئ أفضل من الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى إن شئت يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن إفساد ذات البين هي الحالقة للشعرلأقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين" فهذا دليل علي  ضرورة الإصلاح بين الناس فى فعل الخير.

وأستكمل الداعية الأسلامي محمد رضا مستشهدا بحيث النبي صلى الله علية وسلم عن قضاء حوائج الناس " إنا للناس عبادا يختصون بقضاء حوائح الناس"، هم الأئمنون من عذاب الله يوم القيامة وفى رواية"هم على منابر من نور".

وأختتم الداعية الأسلامي الشيخ محمد، أيضا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم "من فرج عن مؤمنا كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة" و"ومن ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة".

الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامي جابر الخواطر زيارة المريض الصدقة الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

تطوّر في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر الآن

روح الفانلة الحمراء تعود.. لاعب الزمالك يحتفل بتقدم الأهلي على الهلال

ترشيحاتنا

ادعوا لها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

يصلي عليك 70 ألف ملك.. داعية يكشف عن عبادة يحبها الله ورسوله

تصل مليون للمرة الأولى .. الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

أهم الأخبار.. مذيع يحرج مصطفى كامل.. أحمد موسى يحمل مليون جنيه على الهواء.. قرار عاجل من السعودية بشأن الحج

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 2-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

احذر.. مشروب رمضاني يصيبك بالفشل كلوى

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ