هل النظر إلى النساء يبطل الصيام أم ينقص الثواب؟ أزهري يرد

هل النظر إلى النساء يفسد الصيام في رمضان؟ أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا: "الصائم يجب أن يمتنع عن كل ما يغضب الله عز وجل، فالصيام ليس الامتناع عن المأكل والمشرب فقط بل الامتناع عن كل ما حرم الله، ومن بين هذه المحرمات النظر إلى النساء ، فمن هنا يجب الحرص على غض البصر ليس في رمضان فقط وإنما سائر أيام السنة.

وأضاف الأطرش أن "النظر إلى النساء يجلب الوساوس ويثير الشهوة ويشيع الفتنة بين الناس، والأهم يضعف الإيمان بشكل كبير، فغض البصر فيه حصن للمسلم من الفتن والشهوات، لافتا إلى أن النظر إلى النساء في نهار رمضان لا يعتبر مفسدا للصوم كما يردد البعض، ولكن ينقص من ثواب الصائم، أما الصوم فهو مقبول بإذن الله، ولكن ما الفائدة من رجل يصوم ويمتنع عن الأكل والشرب ويعبد الله ويحصل على الثواب ثم يضيع جهده وتعبه بسبب نظرة أو نظرات لسيدة تسير في الشارع؟".

وأوضح أن النظر بشهوة ويتبعه نزول المني فيه مفسدة للصوم ويلزم صاحبه القضاء.

علاج التقصير أثناء الصيام بهذا الذكر

قال الشيخ إسلام النواوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن هناك عبادات تزين العبادات الأخرى أو تكملها وتجبر التقصير فيها، ومن هذه العبادات الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- ، لافتا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الصلاة على النبي والصيام.

وأضاف النواوي، خلال برنامج نصائح للصائمين عبر صفحة "صدى البلد" الرسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في الصحابة قال “آمين” 3 مرات، وعندما سأله الصحابة: لماذا يا نبي الله رددت كلمة آمين 3 مرات؟ فقال في المرة الأولى جاءني جبريل وقال: "خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له"، وفي المرة الثانية قال: خاب وخسر من أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة، وفي المرة الثالثة قال: “خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصل عليك”.

وأوضح النواوي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي جواز المرور لأي عبادة أو دعاء، وذلك لأن الصلاة على النبي هي العبادة الوحيدة المقبولة من أي شخص، لافتا إلى أن من يستشفع بالنبي عند الله فلن يندم أبدا، فبالصلاة على النبي تمحى الذنوب والخطايا ويجبر النقص في العبادات كلها.