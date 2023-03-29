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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تأخير غُسل الجنابة في نهار رمضان ينقص من ثواب الصيام؟

صدى البلد

هل تأخير غُسل الجنابة  يُبطل الصيام أو يُنقص من الثواب ؟..  قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تأخير الغسل من الجنابة طالما لم يدخل وقت الصلاة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يحرص المسلم على ألا تفوته صلاة.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال «ما  حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر، وهل يبطل الصيام؟»، أنه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة، ويجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.

ورد في صحيح البخاري (1926) صحيح مسلم (1109) عن عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يدركه الفجر وهو جُنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم». 
 

حكم تأخير صلاة العشاء لأدائها مع قيام الليل

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال: “ما حكم تأخير صلاة العشاء في رمضان مع قيام الليل؟”، قائلا: “عندنا شيء يسمى وقت الاختيار فى الصلاة، والوقت الاختيارى للعشاء يكون إلى منتصف الليل، يعنى حوالى الساعة 11 ونصف”.

وأشار إلى طريقة حساب ومعرفة هذا الوقت، وهو أن نأتي بالمغرب والفجر وننظر في مقدار الوقت ونقسمه على 2 ونضيفها للمغرب.

وأوضح علي جمعة أنه لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن ذلك الوقت، لأن الوقت الاختياري للعشاء يكون قد فات وبقى باقي الوقت الاضطراري الذى يقول لك فيه الملك “قم صل” حتى الفجر، فإذا أذن الفجر عليك وانت لم تصل العشاء يكتب الملك عليك إثمًا لأنك أخرت الصلاة عن وقتها.

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هل تأخير غُسل الجنابة في نهار رمضان ينقص من ثواب الصيام؟

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