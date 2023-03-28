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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمران ينقصان من أجر الصائم انتبه لهما.. عالم بالأوقاف يحذر منهما

صدى البلد

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف إن اتقان العبادة أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الصيام هو العبادة التي نقوم بها هذه الأيام المباركة ، فيجب ان نحرص على تقديمه الى الله خاليا من الأخطاء أو بشكل أدق خاليا من مفسدات الصوم. 

وأضاف النواوي خلال برنامج " نصائح للصائمين " المذاع عبر صفحة "صدى البلد" الرسمية بالفيسبوك، هناك أخطاء شائعة يقع فيها بعض الصائمين بدون قصد، أول هذه الأخطاء هي النوم  طوال النهار في رمضان حتى لا يشعر بمشقة الصيام فهذا الشخص صيامه مقبول ولكن حرم نفسه من أجر عظيم  لأن كل لحظة تمر على الصائم بالجوع والعطش لها ثواب عظيم عند الله عز وجل، باستثناء أصحاب الأعمال  التي تحتاج الى العمل ليلا والنوم بالنهار.

صيام الجوارح شرط

وتابع النواوي: الخطأ الثاني الذي يقع فيه بعض الصائمين وهو ان الشخص يصوم عن الطعام والشراب ولا تصوم جوارحه عن المحرمات فيجب ان تغض بصرك عن المحرمات، وتمسك لسانك عن التحدث في الأعراض والتلفظ بالسباب وما يؤذي الناس .

وأوضح النواوي ان الحسنة في الصيام مضاعفة فيجب الحرص عليها ، لأن السيئة أيضا كذلك مضاعفة ، فلنحرص على ان يكون صيامك كاملا غير منقوص الأجر . 

صلاة العشاء الدكتور علي جمعة حكمتأخير صلاة العشاء تأخير صلاة العشاء الصيام الأوقاف إتقان العبادة صيام الجوارح الشيخ إسلام النواوي

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