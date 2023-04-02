أخبار السيارات|اشتر مرسيدس C180 بسعر الصيني والكوري.. أقوى إصدارات BMW بخصومات 70%

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :
اشتر مرسيدس C180 بسعر الصيني والكوري| صور
تعتبر السيارة شانجان إيدو موديل 2022 من أرخص السيارات الإوتوماتيكية المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان.
أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. بسعر مفاجأة
تعتبر السيارة شانجان إيدو موديل 2022 من أرخص السيارات الإوتوماتيكية المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان.
فرصة.. تخفيض 70% في سعر هوندا سيفيك 2023 الجديدة
تعتبر السيارة هوندا سيفيك واحدة من أبرز إصدارات الصانع الياباني، والتي يمكن شراؤها من السعودية والدخول بها إلى الأراضي المصرية بسهولة، بعد القرارات الاخيرة التي اتاحت العديد من السبل للمصريين العاملين في الخارج، إلى جانب التمتع بخصم 70 % يتعلق بقيمة الوديعة الدولارية.
سيارة الأحلام.. اشتر أقوى إصدارات BMW بخصومات 70%| صور
تشتهر العلامة التجارية العريقة BMW بإنتاجها للسيارات الرياضية الفارهة وخاصة فئة سيارات الكروس أوفر X ، والتي شهدت تخفيضاً كبيراً يصل الى 70% ضمن مباردة استيراد السيارات من الخارج بدون جمارك، والتي أطلقتها الحكومة المصرية مقابل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.
سعر مرسيدس E300 موديل 2023 بالسوق المصرية | صور
تمتلك شركة مرسيدس صاحبة اشهر نجمة ثلاثية وعملاقة تصنيع السيارات الالمانية، اسطول ضخم من الطرازات القوية حول العالم وداخل السوق المصرية، ومن بينهم النسخة E300 موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية خلال الايام القليلة الماضية قدرت بـ مليون و50 ألف جنيه.
أحدث أسعار 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور
يشهد السوق المصري للسيارات منافسة قوية خاصة في فئتي سيارات السيدان والكروس أوفر، وخاصة من علامات تجارية شهيرة مثل تويوتا وكيا وهيونداي وسكودا و هوندا.
رينو سانديرو أوتوماتيك بـ 180 ألف جنيه| صور
اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية رينو بإصدارها للسيارات الاقتصادية في السوق المصري، والتي عرفت عنها قيمتها مقابل سعرها المناسب، ومن أِهم هذه السيارات سانديرو موديل 2012.
حجم مبيعات السيارات في مصر خلال 2023 .. انخفاض بنسبة 76%
كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن حجم مبيعات سوق السيارات المصري في فبراير 2023 الماضي فيما يخص "الملاكي والنقل والأتوبيس"، حيث انخفضت المبيعات بنسبة بلغت 76 %، مقارنة بعام 2022 والذي وصلت مبيعات السيارات به إلى 22 الف و 602 سيارة، بينما العام الجاري وصلت نسبة المبيعات في نفس الفترة إلى 6076 سيارة فقط.
لفترة محدودة.. جميع فئات فورد فوكاس بخصم 70%
تقدم العلامة التجارية الأمريكية فورد باقة من أقوى السيارات، أبرزها فوكاس الجديدة كلياً، والتي حصلت على خصم يبلغ 70% على قيمة الوديعة الدولارية عند استيرادها من الخارج.