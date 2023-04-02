أخبار السيارات|اشتر مرسيدس C180 بسعر الصيني والكوري.. أقوى إصدارات BMW بخصومات 70%

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تعتبر السيارة شانجان إيدو موديل 2022 من أرخص السيارات الإوتوماتيكية المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان.

تعتبر السيارة شانجان إيدو موديل 2022 من أرخص السيارات الإوتوماتيكية المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان.

تعتبر السيارة هوندا سيفيك واحدة من أبرز إصدارات الصانع الياباني، والتي يمكن شراؤها من السعودية والدخول بها إلى الأراضي المصرية بسهولة، بعد القرارات الاخيرة التي اتاحت العديد من السبل للمصريين العاملين في الخارج، إلى جانب التمتع بخصم 70 % يتعلق بقيمة الوديعة الدولارية.

تشتهر العلامة التجارية العريقة BMW بإنتاجها للسيارات الرياضية الفارهة وخاصة فئة سيارات الكروس أوفر X ، والتي شهدت تخفيضاً كبيراً يصل الى 70% ضمن مباردة استيراد السيارات من الخارج بدون جمارك، والتي أطلقتها الحكومة المصرية مقابل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.

تمتلك شركة مرسيدس صاحبة اشهر نجمة ثلاثية وعملاقة تصنيع السيارات الالمانية، اسطول ضخم من الطرازات القوية حول العالم وداخل السوق المصرية، ومن بينهم النسخة E300 موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية خلال الايام القليلة الماضية قدرت بـ مليون و50 ألف جنيه.

يشهد السوق المصري للسيارات منافسة قوية خاصة في فئتي سيارات السيدان والكروس أوفر، وخاصة من علامات تجارية شهيرة مثل تويوتا وكيا وهيونداي وسكودا و هوندا.

اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية رينو بإصدارها للسيارات الاقتصادية في السوق المصري، والتي عرفت عنها قيمتها مقابل سعرها المناسب، ومن أِهم هذه السيارات سانديرو موديل 2012.

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن حجم مبيعات سوق السيارات المصري في فبراير 2023 الماضي فيما يخص "الملاكي والنقل والأتوبيس"، حيث انخفضت المبيعات بنسبة بلغت 76 %، مقارنة بعام 2022 والذي وصلت مبيعات السيارات به إلى 22 الف و 602 سيارة، بينما العام الجاري وصلت نسبة المبيعات في نفس الفترة إلى 6076 سيارة فقط.

تقدم العلامة التجارية الأمريكية فورد باقة من أقوى السيارات، أبرزها فوكاس الجديدة كلياً، والتي حصلت على خصم يبلغ 70% على قيمة الوديعة الدولارية عند استيرادها من الخارج.