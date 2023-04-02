بإطلالة رمضانية جذابة.. بوسي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بوسي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية قفطان مغربي طويل لامع، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

ويستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذيحققته أغنية "ارقص معايا" والتي تم طرحها مؤخرا.

وحرص محمد القاضي، على إظهار بوسي فى الكليب بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.