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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لتشجيع السيدات على الادخار.. القومي للمرأة يوضح أهمية تطبيق تحويشة| فيديو

تطبيق تحويشة
تطبيق تحويشة

أكدت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة، أن تطبيق "تحويشة" له أهمية كبيرة، وانطلقت فكرة التطبيق منذ أن أعلن الرئيس السيسي في 2017 عام المرأة المصرية، وخلال هذا العام عقد القومي للمرأة اتفاقية مع البنك المركزي لتمكين السيدات اقتصاديا وشمولهم ماليا.

 

وقالت "اليماني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تطبيق ومشروع "تحويشة" كان نتاج لهذه الاتفاقية المشتركة، موضحة: "قدرنا على تحويل آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض، حيث كانت السيدات تجتمع كل أسبوع ويدخرون في صندوق بـ3 أقفال، ونحولها لشكل رقمي".

 

وأوضحت المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة، أنه تم فتح حساب مجموعة في البنوك لهؤلاء السيدات، مضيفة:"نصدر لهم كروت دفع ميزة، لكي يكون كل منهم قادرة على التحويل من هذا الكارت أسبوعيا لحساب المجموعة، وكل شهر يستطيع عدد من السيدات الاقتراض من المبالغ التي يدخرونها".

 

وتابعت أن السيدات في القرى لا يستطيعوا الوصول للخدمات البنكية بسهولة، فمشروع "تحويشة" مكنا من الوصول لهم من خلال الهاتف، وجرى تحويل السيدات في القرى لميسرات ماليات، لخدمة قراهم.
 

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