للاطمئنان على الخدمة الطبية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي |صور

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي، تفقد خلالها العيادات الخارجية، والعناية المركزة، ومركز الأورام، والمعامل، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومحاسبة المقصرين، ومتابعة سير العمل بالمستشفى والوقوف على أعمال الصيانة والتجديدات.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين على حد سواء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر بوجه عام، مطالبا بمحاسبة أي مقصر في أداء عمله، مشدداً على استمرار تقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لجميع المرضى حتى تمام شفائهم وعودتهم لديارهم سالمين.



وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة العيادات الخارجية، وتمت متابعة سير العمل داخل العيادات بمختلف أقسامها، وتم التأكيد على أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وسط الأطباء من أجل تبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر بين الأطباء وبعضهم البعض في مختلف التخصصات الطبية.

كما شملت الجولة تفقد الرعاية المركزة ومركز الأورام، ووقف رئيس الجامعة، على نسبة الإشغال بالنسبة لأسرة الرعاية المركزة ومركز الأورام، وشدد على أهمية التواجد والتفاعل السريع للأطباء كل في تخصصه سرعة لإنقاذ حياة المريض.

كما تفقد المعامل ومطعم المستشفى الجامعي والمغسلة، وشدد على ضرورة وأهمية النظافة الدائمة والمستمرة ومتابعة أعمال الصيانة اللازمة للمستشفى وعمل كافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية لمستشفى كفر الشيخ الجامعي يتردد عليها حوالي ألف مريض يوميا، وتقدم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في كافة التخصصات.

كما يضم المستشفى 434 سريراً، 64 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات والتي تعد من أحدث غرف العمليات عالمياً، فضلا عن تجهيز المستشفى بأفضل وأدق الأجهزة الطبية الحديثة وفقا للقياسات والمواصفات الطبية العالمية لتقديم خدمة طبية متميزة.

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