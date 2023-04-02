لإبعاد ترامب.. حاكم ولاية أركنساس يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا عن الحزب الجمهوري

أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية السابق، آسا هاتشينسون، عن نيته الترشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري ودعا الزعيم السابق للبلاد دونالد ترامب إلى التخلي عن خطط إعادة انتخابه.

وقال هاتشينسون في مقابلة مع شبكة “ABC” الأمريكية: "لقد اتخذت قرارًا، وقراري هو أن أترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي في ضوء التهم الجنائية الموجهة إليه، أجاب هاتشينسون، “بنعم”.

وقال حاكم ولاية أركنساس الأمريكية السابق: "لا أعتقد أنه يجب أن يكون الزعيم القادم لبلدنا”.