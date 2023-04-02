عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإبعاد ترامب.. حاكم ولاية أركنساس يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا عن الحزب الجمهوري

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية السابق، آسا هاتشينسون، عن نيته الترشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري ودعا الزعيم السابق للبلاد دونالد ترامب إلى التخلي عن خطط إعادة انتخابه.

وقال هاتشينسون في مقابلة مع شبكة “ABC” الأمريكية: "لقد اتخذت قرارًا، وقراري هو أن أترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

ترامب وقضية ممثلة الخلاعة.. لماذا لن يأكل بايدن الطعم؟

أحدهم كان محاميه.. 4 شخصيات تحدد مصير ترامب أمام القانون الأمريكي

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي في ضوء التهم الجنائية الموجهة إليه، أجاب هاتشينسون، “بنعم”.

وقال حاكم ولاية أركنساس الأمريكية السابق: "لا أعتقد أنه يجب أن يكون الزعيم القادم لبلدنا”.

ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة ولاية أركنساس الحزب الجمهوري هاتشينسون أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

لو عملت شهادة 19% أو 22% بـ100 ألف جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة؟

موضوعات متعلقة

السودان يعلن رفع سعر البنزين وتخفيض الديزل

بأوامر الملك سلمان.. إعفاءات وتعيينات جديدة في السعودية

بعد تدخل بايدن.. كارثة تعصف بـ أوكرانيا وتنذر بانهيار أمريكا

فيديو مروع.. لقطات تظهر قنابل تذيب المعادن والخرسانة تضرب الجيش الأوكراني

طرد الفئران.. ضابط بالجيش الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا

زلزال جديد يضرب تركيا.. تفاصيل

بسبب أزمة كبيرة.. أوكرانيا تخاطر بفقدان دعم الاتحاد الأوروبي

بسبب قرار “غبي”.. بايدن يثير غضب البريطانيين

ترشيحاتنا

سهلة وبسيطة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

نستعد للمعركة.. بيان محامي ترامب بشأن موقفه من القضية

85 جنيها.. تراجع في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| تفاصيل

لإبعاد ترامب.. حاكم ولاية أركنساس يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا عن الحزب الجمهوري

بعد انتشاره بالأسواق مبكرا.. 5 علامات تدل على نضج فاكهة البطيخ

جريمة تشيب لها الولدان.. النيابة تطالب بإعدام قاتل 7 من أفراد أسرته بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن علاج لمرضى القلب.. صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

تحذير.. نوع شامبو شهير يسبب السرطان|تعرف عليه

في اليوم العالمي للتوحد.. 3 أسباب ومعلومات لم تعرفها من قبل

أكلة جديدة.. طريقة عمل الحمام بصوص العنب

فيديو

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

رياح وارتفاع حرارة.. حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء البرودة

أحمد موسى ظهر بمليون جنيه على الهواء.. تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

حزين على اللي حصل.. تفاصيل إصابة مصطفى كامل خلال رامز نيفر إند|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ