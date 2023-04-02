الوزراء يكشف عن نتائج القوافل الطبية بالمحافظات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

واستعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء نتائج أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2023، مشيراً إلى أن محافظة شمال سيناء شهدت تقديم الخدمات الطبية لـ ٢١١٩ مريضاً على مدار ٣ أيام بمدن الشيخ زويد وبئر العبد والعريش، بالإضافة إلى إجراء ٤٩ عملية جراحية بمستشفى العريش العام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بنك الشفاء وجامعة المنوفية.

بينما شهدت محافظة المنوفية تقديم الخدمات الطبية لـ ١٩٨٩ مريضاً في ١٥ تخصصاً طبياً بمدينة منوف، مع تقديم الأدوية بالمجان لبعض الحالات، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية، بالتعاون والتنسيق مع جمعية صناع الخير، وجامعة المنوفية، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، في حبن استمرت القافلة بمحافظة قنا على مدار 4 أيام وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 10579 مريضاً في 15 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى إجراء عدد 149 عملية جراحية بمستشفى قنا العام، مع فحص ومناظرة حالات الرمد، وتوفير النظارات الطبية لعدد 420 حالة عن طريق جمعية رسالة، وشملت القافلة توزيع 16 طرفاً صناعياً وجهازاً تعويضياً من مصابي شلل الأطفال وحالات بتر الساقين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جامعة الأزهر ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وتناول الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وأوضح استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، كما تطرق إلى ملف الأجهزة التعويضية، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية العليا تقوم برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة. وفيما يتعلق بملف عمليات الجاما نايف، أوضح أنه يتم رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من رئيس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ومعهد ناصر.

وفيما يخص ملف نقص بعض الأدوية، أكد الدكتور حسام المصري أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلاً عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المُدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، لافتاً إلى استمرار اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وأبرزهم جمعية الدواء للجميع.

وفيما يتصل بملف التوعية الطبية، أكد المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، حرص اللجنة على أن تحتوي نماذج الاستجابات المُنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأي العام تهدف لرفع الوعي الطبي لدى المتابعين، مثل العيوب الخلقية لحديثي الولادة وكيفية الكشف عنها في مرحلة مبكرة، وكذا أمراض القلب، والتعامل مع الحروق والاهتمام بصحة المرأة، مضيفاً أن اللجنة بدأت في إعداد وتنفيذ عدد من ورش العمل والندوات بهدف رفع الوعي الصحي لدى الموظفين، حيث نظم فريق المجتمع المدني باللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال شهر يناير الماضي، ندوة طبية للعاملين بمجلس الوزراء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، والتي لاقت استحسان الحاضرين مما دفع اللجنة لدراسة إمكانية تكرارها مرة أخرى لعدد آخر من العاملين، حيث شملت الندوة تقديم معلومات ثرية عن كيفية تعامل الفرد في حالات "الجروح، النزيف، الكسور، التشنجات، الأزمات القلبية، ونوبات السكر" كما شملت العديد من التدريبات والعروض التوضيحية.

وأكد الدكتور حسام المصري أن تعاون اللجنة الطبية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية له أهمية كبيرة، حيث يستهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى منها جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة الهلال الأحمر بهدف بحث آليات الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الطبي عن طريق التعاون والتنسيق وعقد البروتوكولات، وقد أدى ذلك إلى زيادة تدريجية وتوسيع نطاق استجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

كما أضاف المستشار الطبي أن اللجنة أولت ملف "الهيموفيليا/ مرض النزف" أولوية الدراسة على مدار الربع الأول من العام الجاري، حيث عقدت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات اجتماًعا حول "التحديات الراهنة لمرضى الهيموفيليا في مصر وكيفية التعامل معها" وذلك بحضور ممثلين عن التأمين الصحي، وجمعية أصدقاء مرضى الهيموفيليا، ولفيف من أساتذة الدم بالجامعات والجهات الحكومية ذات الصلة بالملف، وناقش الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه مرضى الهيموفيليا في مصر، وأقرت اللجنة عددًا من التوصيات بهدف التخفيف من أعباء مرضى الهيموفيليا، وتسهيل عمل الجهات المختصة فيما يخص هذا الملف.