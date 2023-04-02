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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية، اليوم الأحد، إصابة سبعة من سكان قرية في المنطقة بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة قصف الجيش الأوكراني للمنطقة بقذائف الهاون.

وأوضح الحاكم، أن “من بين الجرحى في منطقة كورسك 3 أطفال ومراهقة وسيدة وحسب المعلومات الأولية فإن اصابتهم خطيرة”.

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وفي وقت سابق، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، عن قصف الجيش الأوكراني لثلاث قرى في منطقة كورسك، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بمنازل المزارعين والمباني الزراعية.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، إنه "وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا، قصف الجيش الأوكراني قرى برييكوفو في مقاطعة سوجا بمنطقة كورسك وقرية غوردييفكا في مقاطعة كورينيفو.

كورسك منطقة كورسك الروسية الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا

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