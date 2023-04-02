زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بإطلالة جذابة ومكياج ناعم.. شاهد

خطفت لويزا زوجة البرازيلي برونو سافيو نجم النادى الأهلي انظار متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وتألقت لويزا ماركيز، بإطلالة كاجوال رفقة طفلها مرتدية قميص ابيض ونسقت معه بنطال ممزق اسود اللون ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .



وتتميز زوجة سافيو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسدها الممشوق.



يذكر أن النادى الأهلى تعاقد مع البرازيلي برونو سافيو بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مع خيار التمديد موسماً رابعاً، قادما من نادى بوليفار البوليفى، ليصبح البرازيلي الرابع في تاريخ النادى الأهلى.