بيان عاجل من الرئاسة الأوكرانية بعد تفجير سانت بطرسبرغ

قالت الرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد، إنها "تنفي الضلوع في تفجير المقهى في سانت بطرسبرغ".

وفي وقت سابق من اليوم، هز انفجار قوي مقهى “ستريت بار” في سان بطرسبرج، وقالت خدمات الطوارئ إن الانفجار أودى بحياة شخص واحد على الأقل وإصابة 15 آخرين.

وأفادت وكالة “تاس” نقلاً عن خدمات الطوارئ أن مراسلًا عسكريًا ومدونًا تابع لمجموعة فاجنر الروسية، فلادلين تاتارسكي، قُتل في الحادث.

كما فتح مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في سانت بطرسبرج تحقيقًا بناءً على معلومات حول الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي في وسط سانت بطرسبرج.

وقد ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مقهى في سانت بطرسبرج، وفقًا للبيانات المحدثة، إلى 16 شخصًا، وتوفي آخر، حسبما قال متحدث باسم خدمات الطوارئ.