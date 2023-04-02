22 منظم رحلات صيني يطوفون الأقصر والغردقة في 48 ساعة

استكملت، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الزيارة التعريفية التي تنظمها للوفد الصيني الذي تستضيفه الهيئة حالياً في مصر، والتي تستمر حتى 4 أبريل الجاري، حيث يضم الوفد 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

وقام الوفد على مدار اليومين الماضيين باستكمال زيارتهم للمعالم الأثرية والسياحية بالأقصر حيث زاروا معبد الكرنك، ثم توجهوا لزيارة مدينة الغردقة في إطار رحلات اليوم الواحد، وقد رافقهم الأستاذ إبراهيم عبد السلام عضو مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة والمسئول عن السوق الصيني.

وخلال زيارتهم للغردقة، قام الوفد بزيارة عدد من المنشآت الفندقية بالمدينة للتعرف على المقومات السياحية والفندقية المتنوعة بها، والاطمئنان على مستوى الخدمات الفندقية المُقدمة، كما قاموا برحلة بحرية على أحد اليخوت السياحية استمتعوا خلالها بالمياه الصافية للبحر الأحمر ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والنادرة.

جدير بالذكر أن الزيارة التعريفية للوفد تضمنت مدينة القاهرة حيث زاروا منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى زيارة المنطقة التجارية ومنطقة البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، وكذلك زيارة مدينة الأقصر حيث زاروا منطقة وادي الملوك والمقابر الموجودة بها، ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، ومعبد الأقصر، وقاموا برحلة نيلية، والتعرف على بعض المنشآت الفندقية الموجودة بالأقصر.

وتأتي هذه الزيارة التعريفية للوفد الصيني بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين، وهو ما يأتي أيضاً بالتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية لجميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا، وبدء عودة السياحة الصينية إلى مصر والاحتفال بوصول أول فوج سياحي إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي.