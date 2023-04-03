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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشخصية الوطنية وقيمة الوطن وفعاليات فنية للأطفال في معرض فيصل للكتاب.. الليلة

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

يشهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، عقب افتتاح أبوابه للجمهور في الثامنة مساء اليوم الاثنين، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام على هامشه.


وتقام ندوة دينية بعنوان «الشخصية الوطنية وقيمة الوطن»، يشارك فيها الشيخ محمد عبدالعال إمام مسجد مصطفى محمود، ويديرها مروان حماد.
 

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية فقرات للسيرك القومي، كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة على هامش المعرض عرض لكورال مركز ثقافة الجيزة.
 

وتعقد على هامش المعرض مجموعة من الورش للأطفال من بينها ورش إعادة تدوير، وورش كوريشة، ورسم وتلوين، وقص ولصق، ورسوم الأطفال، وورش حكي، وتعليم فنون الطفل، إلى جانب معرض حرف فنية، ومحاضرات عن الحرف الفنية.

 

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل، خلال الفترة من 2 وحتى 12 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 30 دار نشر وعدد من قطاعات الوزارة.
 

ويُقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 45% على عدد من إصدارات الكتب، وذلك ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، والتي انطلقت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الأخيرة، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عدد من الإصدارات التي تتراوح أسعارها ما بين 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، والتي تستهدف قطاع عريض من الجمهور المصري باقتناء الكتب بتكلفة  منخفضة.

معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الشخصية الوطنية وقيمة الوطن مسجد مصطفى محمود البيت الفني للفنون الشعبية

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