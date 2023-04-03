ريتشارد يو : معدل إخفاق آبل في آيفون أعلى من هواوي

كشف ريتشارد يو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي ، أن معدل إخفاق شركة هواوي ليس سوى جزء بسيط مقارنة بشركة آبل ، مما يمثل تحولًا كبيرًا في نظام إدارة الجودة في الشركة.

وقال ريتشارد يو مؤخرًا في منتدى China EV100 أن معدل إخفاق هواوي كان أعلى بكثير من معدل إخفاق آبل فيما يتعلق بهواتف آيفون عندما تولى العمل للمرة الأولى، مؤكدا أن “الوضع قد انعكس تماما الآن” ، وذلك بحسب موقع Gizmochina .

وشدد على أن استثمار هواوي المستمر في البحث والتطوير، والذي بلغ 25.1٪ من عائداتها السنوية في عام 2022 ، قد مكّن الشركة من تحقيق هواتف ذكية عالية الجودة وتجربة أفضل للمستهلكين، مضيفا أن الجودة هي الأولوية القصوى لشركة هواوي بغض النظر عن التكلفة والأرباح.

وأكد على أن أحدث الأجهزة الرائدة من هواوي ، وهي سلسلة هواتف P60 وهاتف Mate X3 القابل للطي ، هي شهادة على التزام الشركة بتوفير أفضل تجربة مستخدم للعملاء، حيث تأتي هذه الأجهزة مزودة ببرنامج يعمل بنظام HarmonyOS ، مما يوفر تجربة مستخدم خالية من الأخطاء وأكثر سلاسة.

وأشار إلى أنه في المقابل ، ابتليت الإصدارات الأخيرة من شركة آبل الأمريكية بالأخطاء التي عطلت نظام iOS ، مما يسلط الضوء على تحديات إضافة ميزات جديدة للهواتف الذكية، على الرغم من أن شركة آبل قد تكون منخفضة المستوى في ابتكاراتها ، إلا أنه من الضروري للشركة معالجة هذه الأخطاء للحفاظ على مكانتها في السوق.

وأوضح أن نجاح هواوي في تحسين معدل إخفاقها وتوفير تجربة عملاء أفضل يعكس أهمية التحسين المستمر والاستثمار في البحث والتطوير، مع استمرار تطور سوق الهواتف الذكية ، مشيرا إلى أنه سيكون من المثير للاهتمام أن متابعة كيف يمكن لشركات مثل هواوي و آبل أن تتكيف وتبتكر لمواجهة تحديات المستقبل.