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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالفضيل: مواجهة الأهلي القادمة في إفريقيا صعبة.. والفوز على الهلال أعاد الثقة للاعبين

صدى البلد

 

أكد شريف عبدالفضيل نجم النادي الأهلي السابق، أن رامي ربيعة مدافع الفريق الاحمر يمتلك خبرات كبيرة، وقدم مستوى مميز مع محمد عبدالمنعم خلال لقاء الأهلي والهلال السوداني، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر لديه مواجهات صعبة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالفضيل بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "المباريات المقبلة للأهلي في دوري الأبطال صعبة للغاية، علينا طي صفحة دور المجموعات والتركيز في المنافس القادم، والأهلي دائما يظهر في المواقف الصعبة وهدفه تحقيق البطولة أيا كان المنافس".

وأضاف: "الفوز على الهلال السوداني بداية عودة الثقة للاعبين، وكذلك إعادة الروح لاستاد القاهرة بعودة الجماهير، والكرة هي النبض الحقيقي للشارع المصري، ونشكر الجهات الأمنية على تنظيم اللقاء".

وحول مشاركة رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم في دفاع الأهلي قال: "ثنائي متفاهم، ورامي لاعب من اصحاب الخبرات ولديه سرعات جيدة ويجيد اللعب على الأرض".

وأتم: "دفاع الأهلي يضم لاعبين مميزين  ياسر وايمن ومتولي كلهم عناصر لديهم خبرات دولية وشاركوا مع الفريق بشكل جيد، رامي قدم أداء جيدا أمام الهلال السوداني".

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