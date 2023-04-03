إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة .. صور

عبّرت الكاتبة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، عن سعادتها بتأديتها مناسك العمرة.

وكتبت من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “اللهم إني قد أتممت العمرة فتقبل مني هذه العمرة، وتقبل طوافي وسعيي وصلاتي وقيامي ودعائي، وأوزعني أن أشكر نعمتك علي، واغفر لي ذنوبي فأنت غفار الذنوب اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام وارزق كل مشتاق يا رب العالمين”.

يذكر أن كشفت الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف سبب خروج مسلسلها من موسم دراما رمضان ٢٠٢٣.

قالت إنجي علاء في تصريحات خاصة لبرنامج et بالعربي :" مستسلمش.. أنا عملت اللي عليا وكتبت المسلسل لكن معرفش ليه خرج من الموسم.. يمكن ظروف إنتاجية .. الخطة الإنتاجية كلها اتغيرت".

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وكانت الكاتبة إنجي علاء ، قد وجهت رسالة لـ متابعيها ونشرت صورتين لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت انجى علاء “ يمضي الوقت وتتغير المعالم ويرحل من يرحل وتبقى الذكريات ”.

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