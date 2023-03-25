محمد أنور: أرفض أدوار التلامس والأحضان وأدعم تصريحات يوسف الشريف

أكد الفنان محمد أنور، عدم ندمه على دعمه تصريحات النجم يوسف الشريف المتعلقة برفضه التلامس والمشاهد المثيرة، قائلا: "دعمي ليوسف الشريف بعد تصريحه عن التلامس مش ندمان على تصريحي وسواء مقتنع بكلامه أو مش مقتنع هو رأيه وحر في رأيه".

وأوضح الفنان محمد أنور، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أن يوسف الشريف ناجح جدا في اختيار أعماله، وعلق على موقفه من الأدوار الجريئة، قائلا: "لو جالي دور اللي في تلامس وأحضان أرفض الأدوار المثيرة".

وتابع: "الواحد مننا بيخاف لما أولاده يكبروا يشوفوا حاجة عن باباهم تضايقهم ومش هعمل أدوار فيها إثارة أو تلامس ومش بحب الحاجات دي".