تصريحاتي لم تعرض.. محمد أنور يفجر مفاجأة عن مقلب رامز جلال

أكد الفنان محمد أنور، ندمه على ظهوره في برنامج مقلب النجم رامز جلال خلال أحد مواسم رمضان، موضحا أن تصريحاته خلال البرنامج مع النجم العالمي فاندام تم اجتزاء بعضها ولم تعرض جميع تصريحاته في البرنامج.

وأضاف محمد أنور، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن حلقته في برنامج رامز جلال حققت نجاح كبير، قائلا: "ظهوري في مقلب رامز جلال هو مقالبه قائمة على كده، وفي حاجات كانت بتتقص من البرنامج".

وتابع: "ممكن أقول ندمت إني ظهرت في برنامج مقلب رامز جلال رغم أن حلقتي معاه نجحت نجاحا كبيرا باعترافات القائمين على البرنامج أنها من اكثر الحلقات اللي عليها تفاعل كبير"، مؤكدا أنه كان بالفعل منبهر من فندام ولكن لم يكن يعرف تفاصيل عن المقلب.